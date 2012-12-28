Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
сегодня, 14:53
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Встревоженные горожане снимали экскорт спасателей на смартфоны.
В ГУ МЧС России по Липецкой области успокоили: «Поступил сигнал из дома №10 по улице Космонавтов о запахе гари. На место прибыли пожарные подразделения, провели разведку, но возгорания не обнаружили».
