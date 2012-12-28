К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами

Встревоженные горожане снимали экскорт спасателей на смартфоны.

В вашем браузере отключен JavaScript

Видео с улицы Космонавтов, на которых несколько пожарных машин несутся к одному из домов, прислали наши читатели с тревожным сообщением: «Что-то там случилось серьезное».В ГУ МЧС России по Липецкой области успокоили: «Поступил сигнал из дома №10 по улице Космонавтов о запахе гари. На место прибыли пожарные подразделения, провели разведку, но возгорания не обнаружили».