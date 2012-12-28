Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Происшествия
сегодня, 17:20
Ельчанка нашла в тележке магазина забытую сумку и присвоила её
Ей назначили 300 часов обязательных работ и оштрафовали на 15 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, летом этого года около касcы в магазине «Чижик» в Ельце женщина увидела забытую в продуктовой тележке женскую сумку и забрала её себе. Внутри сумки были 18 500 рублей наличными, сотовый телефон, документы и банковская карта.
