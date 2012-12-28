Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
В России
В Госдуме приняли закон о профобразовании для не сдавших ГИА девятиклассников
Согласно законопроекту, школьники, получившие неудовлетворительную оценку на ГИА, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по рабочим специальностям.
Уточняется, что изменения вносятся в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно документу обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшие ГИА в срок, получат право бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего.
Отмечается, что список таких профессий и должностей, а также образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, определят региональные органы власти. Субъекты РФ также получают право предоставлять государственную поддержку такого обучения.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
