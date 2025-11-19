Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Читать все
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
Происшествия
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
Происшествия
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Происшествия
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Общество
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
Следственный комитет проверит обстоятельства смерти в пожаре 62-летнего мужчины
Происшествия
Читать все
Общество
189
23 минуты назад

Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку

Рабочие исполняли решение суда: коробка установлена над теплотрассой. Жители окрестных домов отстаивают коробку уже девять лет.

Сегодня утром во дворе домов на Студеновской, 20 и Чапаева,3 рабочие начали снимать деревянные борта хоккейной коробки. Местные жители, отстаивающие эту коробку с 2016, обратились в редакцию GOROD48. Власти города еще весной, при очередной попытке убрать коробку, обещали найти решение по ее сохранению.

На месте работ, кроме жильцов домов и председателя местного ТОСа Сергея Гребенникова мы застали депутата горсовета Олега Косолапова. Он рассказал, что его также позвали местные жители.

— Оказалось, борта коробки разбирали работники МБУ «Спортивный город». Они сняли несколько секций, которые, откровенно говоря, сгнили. По постановлению суда, коробку должны или демонтировать, или перенести, так как она стоит на теплотрассе. Сегодня удалось договориться с департаментом физкультуры, что весной во дворе построят новую коробку, но уменьшат ее до размеров, которые не затронут теплотрассу.

photo_2025-11-19_12-50-06.jpg+2025-11-19-13.04.04.jpg

photo_2025-11-19_12-50-07.jpg+2025-11-19-13.04.04.jpg

Эпопея с коробкой началась в 2016 году. Тогда власти города решили ее убрать, так как часть коробки оказалась на теплотрассе. Оказалось, что за пару лет до этого коробку передвинули со старого места из-за того, что жильцы частного дома установили забор на границе двора, коробку пришлось отодвигать на такое расстояние, чтобы между забором и ней был проход.

Компромисс власти города и жители двух домов искали годами, а в сентябре этого года по иску прокуратуры суд вынес предписание о демонтаже коробки.

Руководитель ТОС «Чапаева» Сергей Гребенников говорит, что сегодняшней договоренности депутата с профильным департаментом мэрии хочется верить, но лучше бы она была закреплена на бумаге. Депутат Олег Косолапов выразил надежду на то, что следующий визит журналистов во двор будет сопряжен уже не со скандалом, а с открытием новой хоккейной площадки, пусть и меньшего размера.
хоккейная коробка
0
0
1
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить