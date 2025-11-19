Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
Общество
189
23 минуты назад
Утром на Ниженке начали разбирать популярную хоккейную коробку
Рабочие исполняли решение суда: коробка установлена над теплотрассой. Жители окрестных домов отстаивают коробку уже девять лет.
На месте работ, кроме жильцов домов и председателя местного ТОСа Сергея Гребенникова мы застали депутата горсовета Олега Косолапова. Он рассказал, что его также позвали местные жители.
— Оказалось, борта коробки разбирали работники МБУ «Спортивный город». Они сняли несколько секций, которые, откровенно говоря, сгнили. По постановлению суда, коробку должны или демонтировать, или перенести, так как она стоит на теплотрассе. Сегодня удалось договориться с департаментом физкультуры, что весной во дворе построят новую коробку, но уменьшат ее до размеров, которые не затронут теплотрассу.
Эпопея с коробкой началась в 2016 году. Тогда власти города решили ее убрать, так как часть коробки оказалась на теплотрассе. Оказалось, что за пару лет до этого коробку передвинули со старого места из-за того, что жильцы частного дома установили забор на границе двора, коробку пришлось отодвигать на такое расстояние, чтобы между забором и ней был проход.
Компромисс власти города и жители двух домов искали годами, а в сентябре этого года по иску прокуратуры суд вынес предписание о демонтаже коробки.
Руководитель ТОС «Чапаева» Сергей Гребенников говорит, что сегодняшней договоренности депутата с профильным департаментом мэрии хочется верить, но лучше бы она была закреплена на бумаге. Депутат Олег Косолапов выразил надежду на то, что следующий визит журналистов во двор будет сопряжен уже не со скандалом, а с открытием новой хоккейной площадки, пусть и меньшего размера.
0
0
1
0
0
Комментарии