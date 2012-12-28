Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
У задолжавшего 200 тысяч рублей по штрафам и кредитам ельчанина арестовали «Шкоду»: он тут же погасил долги
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
От госпитализации он отказался.
Водителя «Лады» деблокировали и достали из машины спасатели пожарной части №29.
«От госпитализации он отказался», — сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.
Также сотрудники УГПСС сняли клеммы аккумулятора и стабилизировали автомобиль.
