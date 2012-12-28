«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели

От госпитализации он отказался.



Также сотрудники УГПСС сняли клеммы аккумулятора и стабилизировали автомобиль.

Сегодня в селе Куликовка Вторая Лебедянского района столкнулись автомобили «Лада-2114» и «Хонда Цивик», после чего «Лада» улетела в кювет.Водителя «Лады» деблокировали и достали из машины спасатели пожарной части №29.«От госпитализации он отказался», — сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области.