Общество
188
вчера, 23:43
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 19 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
В этот период холодную воду также отключат в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
19 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Стаханова, № 3 по улице 78-й Квадрат, № 154б по улице Салтыкова-Щедрина. Обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, К. Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую, Матырское водохранилище, пионерские лагеря «Чайка», «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют».
Комментарии