Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
В спальных микрорайонах аварийное отключение электроэнергии
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Происшествия
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Продавец участка с домом взял с покупателя 865 тысяч рублей и оставил его ни с чем
Происшествия
В области снова желтый уровень
Происшествия
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
Красный уровень объявлен в Ельце и половине районов области
Происшествия
Общество
вчера, 23:43

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 19 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 42 по улице Терешковой, №№ 24, 26, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 38, 38а, 40 по улице Циолковского, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл. 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 4, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 5 в переулке Попова, №№ 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина. 
В этот период холодную воду также отключат в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

19 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 2 по улице Стаханова, № 3 по улице 78-й Квадрат, № 154б по улице Салтыкова-Щедрина. Обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, К. Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую, Матырское водохранилище, пионерские лагеря «Чайка», «Ёлочка», «Орлёнок», «Салют». 

