В 19-м микрорайоне гигантская пробка: сломался светофор на железнодорожных путях. По словам очевидцев, пробка начинается от самой «Ривьеры», заблокированы кольца.«Не работает светофор через железнодорожные пути с улицы Московской в направлении микрорайона «Университетский», Специалисты уже начали работы по устранению последствий аварии. Как только ремонт будет завершен, светофоры снова заработают. Движение автомобилей уже нормализовалось. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.