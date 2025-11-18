Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Общество
381
20 минут назад
1
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Не работает светофор через железнодорожные пути на улице Московской в направлении микрорайона «Университетский».
«Не работает светофор через железнодорожные пути с улицы Московской в направлении микрорайона «Университетский», Специалисты уже начали работы по устранению последствий аварии. Как только ремонт будет завершен, светофоры снова заработают. Движение автомобилей уже нормализовалось. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)