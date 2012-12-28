Все новости
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
«Как нам попасть домой?»
Общество
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Общество
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Происшествия
«Фото выполненных работ прилагаю»: липчанка сняла мусорку после отчета по ее уборке
Общество
По селу Капитанщино сегодня бегал лось
Общество
В Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Желтый уровень также отменен
Происшествия
Праздник трудолюбивых, простых и мудрых людей: в Липецкой области чествовали работников сельского хозяйства
Общество
В 19-м микрорайоне — гигантская пробка
Общество
Бывший сотрудник колонии получил четыре года строгого режима и четыре миллиона штрафа за взятку от сидельца
Происшествия
Красный уровень отменен, действует желтый
Происшествия
В горсовете попросили мэрию обновить контактную сеть трамваев от улицы 9 Мая до стана-2000
Общество
Происшествия
1188
сегодня, 14:45
2

В Липецкой области введен красный уровень

На всей территории Липецкой области введен режим «Угроза атаки БПЛА».

воздушная тревога
БПЛА
2
0
12
3
4

Комментарии (2)

Сначала новые
Лола
сегодня, 14:53
прощай, интернет!
Ответить
СССР
54 минуты назад
Кто о чем, а вшивый о бане!
Ответить
