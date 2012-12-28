Все новости
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Липецкая вечЁрка: скелет в саду, отставка министра и жертвы гололеда
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Мэр Липецка предложил депутатам присоединиться к рабочей группе по запуску тепла
Общество
Депутатам Липецкого горсовета вручили удостоверения и значки
Общество
Работник зарезал инвалида, которому помогал по хозяйству
Происшествия
Липчанку напугали финансированием запрещённых организаций и она перевела мошенникам почти три миллиона
Происшествия
В Липецке собака заразилась от клеща смертельным заболеванием
Общество
По улице Папина могут пустить автобусы: мэрия придумала, как это сделать
Общество
Пропавшую из кризисного центра мать с младенцем нашли в Ростовской области
Происшествия
Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Происшествия
Врачи показали высокотехнологичную операцию на головном мозге
Общество
Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития
Общество
Общество
90
8 минут назад

Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития

Маневренный фонд муниципалитета находится в запустении.

Сегодня на сессии депутаты Липецкого горсовета разрешили мэрии передать целый блок муниципального общежития на Манеже в собственность регионального правительства с формулировкой для «сохранения специалистов высокого класса в отрасли культуры Липецкой области». В семи комнатах этого блока будут жить артисты государственного театра танца «Казаки России».

Председатель городского департамента ЖКХ Владимир Яриков сообщил, что на этой сделке мэрия сэкономит на платежах за ремонт и содержание комнат 258,8 тысяч рублей в год.

Оказалось, что в маневренном фонде мэрии находятся 189 пустых комнат. Почему не раздать их нуждающимся? На то есть несколько причин. Этот фонд на то и маневренный, что в него можно заселяют горожан лишь на время сложных жизненных ситуаций, например, после пожара, наводнения или же после признания жилья немедленно подлежащим расселению. На долгосрочной основе в муниципальных общежитиях могут проживать лишь работники бюджетных организаций по ходатайству работодателя на время исполнения нуждающимися служебных обязанностей, и то в том случае, если у бездомных нет иного жилья на территории страны. Поэтому в этом году была востребована лишь одна комната в общежитии, в прошлом — 13, в позапрошлом — две. А предоставить такое жилье многочисленным очередникам нельзя — оно не соответствует социальным нормам по площади и по качеству.
жилье
очередь
