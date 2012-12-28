Бездомным бюджетникам не интересны липецкие общежития

Маневренный фонд муниципалитета находится в запустении.

Сегодня на сессии депутаты Липецкого горсовета разрешили мэрии передать целый блок муниципального общежития на Манеже в собственность регионального правительства с формулировкой для «сохранения специалистов высокого класса в отрасли культуры Липецкой области». В семи комнатах этого блока будут жить артисты государственного театра танца «Казаки России».Председатель городского департамента ЖКХ Владимир Яриков сообщил, что на этой сделке мэрия сэкономит на платежах за ремонт и содержание комнат 258,8 тысяч рублей в год.Оказалось, что в маневренном фонде мэрии находятся 189 пустых комнат. Почему не раздать их нуждающимся? На то есть несколько причин. Этот фонд на то и маневренный, что в него можно заселяют горожан лишь на время сложных жизненных ситуаций, например, после пожара, наводнения или же после признания жилья немедленно подлежащим расселению. На долгосрочной основе в муниципальных общежитиях могут проживать лишь работники бюджетных организаций по ходатайству работодателя на время исполнения нуждающимися служебных обязанностей, и то в том случае, если у бездомных нет иного жилья на территории страны. Поэтому в этом году была востребована лишь одна комната в общежитии, в прошлом — 13, в позапрошлом — две. А предоставить такое жилье многочисленным очередникам нельзя — оно не соответствует социальным нормам по площади и по качеству.