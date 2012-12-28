Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
В России
46
59 минут назад
Доля микроквартир в России резко сократилась
Тренд на сокращение объемов строительства малогабаритного жилья в России начался во второй половине 2024 года, после того как жилье площадью менее 28 кв. м запретили строить в Москве, рассказали в «Движение.ру». В начале 2025 года аналогичный запрет был введен в Московской области, примеру столицы пообещали в перспективе последовать и другие российские регионы.
Наибольшее сокращение доли микростудий в общем объеме предложения девелоперов произошло в Нижнем Новгороде, Москве, Уфе и Ростове-на-Дону. Практически не изменилась доля малогабаритного жилья в Новосибирске, Перми, Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске, Самаре и Воронеже. Положительную динамику продемонстрировали Волгоград, Челябинск, Казань и Омск.
0
0
0
0
0
Комментарии