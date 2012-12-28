Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
Читать все
На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
Общество
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Ельчанку напугали оформленным на неё миллионным кредитом и потребовали срочно его погасить
Происшествия
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Новогодней столицей области станет Елец: в городе пройдет фестиваль «Ёлки Липецкой земли»
Общество
Липчанин перекусил тросик и уехал на чужом велосипеде, но его записала камера наблюдения
Происшествия
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
НЛМК приглашает школьников в «Корпорацию дети»
НЛМК Live
Читать все
В России
29
сегодня, 14:27

Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась до 3,5 тысяч рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер пенсии по старости у неработающих составил 25,9 тысяч рублей, у трудоустроенных — 22,4 тысячи рублей.

По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысяч рублей для неработающих граждан и 22,4 тыс. для трудоустроенных, — следует из данных Соцфонда. Так, разница составила менее 3,5 тыс. — это минимум с 2021 года, — пишут «Известия».

Речь идет о фактически начисленных суммах — все выплаты суммируются и делятся на количество получателей. Пенсии конкретному человеку зависят от стажа, количества баллов и субъекта.

Сокращение разрыва стало результатом возобновления индексации для работающих пожилых, отметил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. В 2025 году выплаты были увеличены на уровень инфляции — 9,5%. Ранее пенсии неработающих граждан корректировались ежегодно с учетом роста цен, в то время как выплаты трудящимся были «заморожены», за исключением небольших фиксированных прибавок.

Еще одной причиной выступает изменение возрастной структуры пожилых. В России постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, что также влияет на объем накопленных баллов и продолжительность стажа, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, чем выше зарплата и чем дольше человек работает, тем больше его поддержка после выхода на пенсию.

Сокращение разрыва продолжится, поскольку индексация для работающих сохранится, а влияние более высокого возраста выхода на пенсию будет накапливаться, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
пенсии
выплаты
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить