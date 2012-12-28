На новых остановках в «Елецком» и у Петровского рынка появятся камеры наблюдения и электронные табло
В России
29
сегодня, 14:27
Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась до 3,5 тысяч рублей
По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер пенсии по старости у неработающих составил 25,9 тысяч рублей, у трудоустроенных — 22,4 тысячи рублей.
Речь идет о фактически начисленных суммах — все выплаты суммируются и делятся на количество получателей. Пенсии конкретному человеку зависят от стажа, количества баллов и субъекта.
Сокращение разрыва стало результатом возобновления индексации для работающих пожилых, отметил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. В 2025 году выплаты были увеличены на уровень инфляции — 9,5%. Ранее пенсии неработающих граждан корректировались ежегодно с учетом роста цен, в то время как выплаты трудящимся были «заморожены», за исключением небольших фиксированных прибавок.
Еще одной причиной выступает изменение возрастной структуры пожилых. В России постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию, что также влияет на объем накопленных баллов и продолжительность стажа, добавила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, чем выше зарплата и чем дольше человек работает, тем больше его поддержка после выхода на пенсию.
Сокращение разрыва продолжится, поскольку индексация для работающих сохранится, а влияние более высокого возраста выхода на пенсию будет накапливаться, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
