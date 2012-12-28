Разница между пенсиями работающих и незанятых сократилась до 3,5 тысяч рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года средний размер пенсии по старости у неработающих составил 25,9 тысяч рублей, у трудоустроенных — 22,4 тысячи рублей.