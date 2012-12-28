Грабитель набросился на аптекаря с кулаками

После нападения на фармацевта мужчина отправился в ближайший бар.

В суд передано уголовное дело 40-летнего липчанина, обвиняемого в покушении на ограбление аптеки и кражах из супермаркетов.«27 июля 46-летняя сотрудница круглосуточной аптеки заявила в отдел полиции №6, что после отказа продать препарат без рецепта покупатель повредил пластиковую дверь кассовой зоны, попытался похитить деньги из кассы, а затем и вовсе набросился на фармацевта с кулаками. Грабителя полицейские задержали в баре неподалёку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также мужчину обвиняют в двух кражах из супермаркетов: его добычей стали сыр, сливочное масло и кофе более чем на 10 тысяч рублей.Липчанин арестован, ему грозит до семи лет колонии.