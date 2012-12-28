Все новости
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Происшествия
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На символ 2026 года цены «лошадиные»!
Общество
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Режим воздушной опасности длился девять часов
Происшествия
Происшествия
1256
сегодня, 08:23
3

Грабитель набросился на аптекаря с кулаками

После нападения на фармацевта мужчина отправился в ближайший бар.

В суд передано уголовное дело 40-летнего липчанина, обвиняемого в покушении на ограбление аптеки и кражах из супермаркетов.

«27 июля 46-летняя сотрудница круглосуточной аптеки заявила в отдел полиции №6, что после отказа продать препарат без рецепта покупатель повредил пластиковую дверь кассовой зоны, попытался похитить деньги из кассы, а затем и вовсе набросился на фармацевта с кулаками. Грабителя полицейские задержали в баре неподалёку», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также мужчину обвиняют в двух кражах из супермаркетов: его добычей стали сыр, сливочное масло и кофе более чем на 10 тысяч рублей.

Липчанин арестован, ему грозит до семи лет колонии.
покушение
грабеж
Комментарии (3)

Александр Н.
29 минут назад
Надо не просто,чтобы сидел,а отрабатывал по полной.
Вот
сегодня, 08:34
И корми этого сорокалетнего дурня семь лет государство.
кит
8 минут назад
Знакомого посадили на 9 месяцев за алименты. Когда освободился , я его не узнал,стал как мальчик- школьник.! Похудел- так там кормят
