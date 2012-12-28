Все новости
Происшествия
1175
сегодня, 13:43
10

У Центра культуры устроили погром

Пострадали тренажер и клумба.

У Центра культуры и отдыха села Дмитряшевка Хлевенского района вандалы сломали спортивный тренажер и проехали на машине прямо по клумбе и дорожке выложенной цветной плиткой.

DMs8V9yWRhJqXAO_WpIqFFtliaUhZveo-sL-GnZihH2bk4phC19noApa6n4kLNp8UyrspGDOFyIXsgSLDfBGNwnB.jpg

Фотографии погрома опубликовал глава Хлевенского района Александр Плотников.

«Неприятно, обидно и горько осознавать, что жители нашего района вот так ведут себя в общественных местах, оставляя после себя подобные следы!», — написал Александр Плотников.

Фото: vk.com/id708219698
вандализм
5
1
9
1
0

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Анна
12 минут назад
А что, там камер нигде нет? Это лечится хорошим штрафом тыщ на 30. Обычно хватает одного раза.
Ответить
ЛИПЕЦК
33 минуты назад
Дикари, такие же как и в Липецке!!!
Ответить
А что
42 минуты назад
Татьяна ,предлагаешь ,открыть танцевальную площадку для пенсионеров для жителей села ?
Ответить
только жалуются
52 минуты назад
воспитать нормального ребенка не могут,а вот языком чесать все мастера.в стране главное деньги.нет морали,добра,человечности.
Ответить
Гостья
58 минут назад
А зачем в Дмитряшевке культурный центр? Неужели пивную нельзя было открыть?
Ответить
Татьяна
58 минут назад
Смотрю на фото. Что ж все такое убогое. И это называется, Ценр культуры. Неужели люди живущие в деревне не заслуживают жить в комфортных и красивых условиях.
Ответить
Гость
сегодня, 14:02
Это сделали местные панки
Ответить
Дед
сегодня, 14:01
А почему клумба посередине дороги ?
Ответить
Бабка Первая
7 минут назад
Дед, увеличь изображение. Там не автодорога, а плиточный тротуар для пеше- и велопрогулок.
Ответить
Нервная мать
сегодня, 13:53
Какое общество, такие и дети! Потерянное общество- потерянные дети! И хоть каждый день проводи им уроки внеклассные, не поможет, пока общество не изменится, пока жизнь не изменится!
Ответить
