«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
«Камера, где содержится Александр Афанасьев, напоминает декорацию к фильму о заброшенной подземной тюрьме…»
Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
Происшествия
1175
сегодня, 13:43
10
У Центра культуры устроили погром
Пострадали тренажер и клумба.
Фотографии погрома опубликовал глава Хлевенского района Александр Плотников.
«Неприятно, обидно и горько осознавать, что жители нашего района вот так ведут себя в общественных местах, оставляя после себя подобные следы!», — написал Александр Плотников.
Фото: vk.com/id708219698
5
1
9
1
0
Комментарии (10)