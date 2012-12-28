У Центра культуры устроили погром

Пострадали тренажер и клумба.

У Центра культуры и отдыха села Дмитряшевка Хлевенского района вандалы сломали спортивный тренажер и проехали на машине прямо по клумбе и дорожке выложенной цветной плиткой.Фотографии погрома опубликовал глава Хлевенского района Александр Плотников.«Неприятно, обидно и горько осознавать, что жители нашего района вот так ведут себя в общественных местах, оставляя после себя подобные следы!», — написал Александр Плотников.