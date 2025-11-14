Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Липчане жалуются на состояние реки.
«В частном секторе чуть не затопило дома после дождей, потому что речка Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее», — говорилось в подкреплённом фотографиями обращении. На снимках в реке — множество сухих веток и ещё больше бытового мусора, в основном, пластиковых бутылок.
Мы обратились за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Но там сообщили: Липовка — река федерального значения, а ими занимаются региональные власти.
В свою очередь в Министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области переадресовали обратно — в администрацию Липецка. Как оказалось, в региональной зоне ответственности — расчистка русла реки только от отложений и водорослей. А на фотографиях речь идёт о мусоре…
Кто должен навести порядок в Липовке — пока не понятно. Но однозначно самим липчанам стоит вспомнить цитату Антона Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
