Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
В Липецкой области прекратятся дожди
Погода в Липецке
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Читать все
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
С моста на улице Терешковой в лог упал мужчина
Происшествия
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
17-летняя девушка ударила ножом в грудь вдвое старшего сожителя: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Жительница Лебедяни родила в машине скорой по пути в липецкий роддом
Здоровье
В Грязинском районе опрокинулась фура
Происшествия
«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Киа» в Задонском районе
Происшествия
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Угонщик «ВАЗа» по пути врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН»
Происшествия
Читать все
Общество
303
49 минут назад
5

«Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее»

Липчане жалуются на состояние реки.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились жители улицы Каменный Лог, которые пожаловались на ужасающее состояние реки Липовки.

«В частном секторе чуть не затопило дома после дождей, потому что речка Липовка вся в мусоре и никто не чистит ее», — говорилось в подкреплённом фотографиями обращении. На снимках в реке — множество сухих веток и ещё больше бытового мусора, в основном, пластиковых бутылок.

kw4WET69yZklFZz8eAKFsh6FMb31_nNDJTRNtNwcF3n39sMrMY4wfqho_ZKzIk8jE0D9MzWyxNMh4gbN2oi7pKK0.jpg+2025-11-14-11.03.04.jpg

TlqSOR3oxbb5A-NdTvGnn_T-VBAR_2YB28EDYc5jYxEvzI2HlUyHCT614AVr02OD652EFX-r4bDmWVk7_545zlLW.jpg+2025-11-14-11.03.04.jpg

Мы обратились за комментариями в пресс-службу администрации Липецка. Но там сообщили: Липовка — река федерального значения, а ими занимаются региональные власти.

В свою очередь в Министерстве природных ресурсов и экологии Липецкой области переадресовали обратно — в администрацию Липецка. Как оказалось, в региональной зоне ответственности — расчистка русла реки только от отложений и водорослей. А на фотографиях речь идёт о мусоре…

Кто должен навести порядок в Липовке — пока не понятно. Но однозначно самим липчанам стоит вспомнить цитату Антона Чехова: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».
река
мусор
2
1
0
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
знаток
4 минуты назад
Местные не мусорят, просто срубают ветки и кидают в ручей.
Ответить
Р
17 минут назад
Также как с вывозом веток и шин. Никому дела нет. Главное выборы и обещания. И несменяемость
Ответить
Вопрос
22 минуты назад
А не пробовали не мусорить? Разруха, как говорил профессор Преображенский, она в головах. Начните с себя и с воспитания своих детей и будет всем счастье.
Ответить
Старожил
25 минут назад
А не сами-ли жители все это бросают а потом виновных ищут
Ответить
Грязинский район
29 минут назад
Ну начинаются отписки
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить