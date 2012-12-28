Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
515
сегодня, 13:13
1
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Женщина решила как в пословице: «По празднику и гостинцы».
«8 марта обвиняемая решила устроить себе праздник и не внесла сведения о поступлении товара в специализированное программное обеспечение, после чего вынесла со склада два ящика элитного алкоголя и распорядилась им по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Максимальная санкция части первой статьи 160 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
0
0
0
1
3
Комментарии (1)