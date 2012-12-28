Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя

Женщина решила как в пословице: «По празднику и гостинцы».

28-летнюю продавщицу из села Подгорного Липецкого округа ждёт суд по обвинению в присвоении двух ящиков элитного алкоголя на сумму более 24 тысяч рублей (по части первой статьи 160 УК РФ).«8 марта обвиняемая решила устроить себе праздник и не внесла сведения о поступлении товара в специализированное программное обеспечение, после чего вынесла со склада два ящика элитного алкоголя и распорядилась им по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Максимальная санкция части первой статьи 160 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.