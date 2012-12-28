Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
Общество
Сегодня, 12 ноября, найдена ельчанка, которая набросилась на водителя автобуса, с дома на проспекте Победы кусок кирпича упал на автомобиль, и бывшего игрока футбольного клуба «Металлург» назначили главным тренером «Спартака».
Водитель решил действовать в правовом поле, обратился в полицию. Невоздержанную пассажирку уже нашли, проводится процессуальная проверка ее действий.
«Люди совсем озверели! Причём тут водитель? Его дело водить, а не за картами следить! Давайте будем добрее!», — предложила Лёля.
«Это не люди озверели, а бюрократия озверела. Почему это я, имея карту, должна платить наличкой дороже. Не я в стоп-лист карту ставила. У бюрократов проблемы, пусть и решают они их. Водитель не виноват, но и требовать не может наличку. А то все умные такие. Если умные, то доставайте из кармана деньги и оплатите матери. А то языком лишь бы чесать, а рубль попроси — не дадут», — ответила Нервная мать.
«За нападение на водителя при исполнении служебных обязанностей надо сажать, ибо он управляет средством повышенной опасности — это раз, а во-вторых, своим поступком и поведением данная мадам подвергла опасности других пассажиров», — считает Гость.
Чем закончится инцидент в автобусе пока неизвестно, а на буйного посетителя елецкой поликлиники, который устроил дебош 10 ноября, уже составили протокол о мелком хулиганстве. Эта административная статья предполагает или штраф от 500 до 1 000 рублей, или арест на срок до пятнадцати суток.
На проспекте Победы,106а кусками осыпающегося облицовочного кирпича побило автомобиль «Джили Манджеро». Случившемуся, никто не удивился: облицовка с дома осыпается не первый год.
Фонд капремонта Липецкой области посчитал, что на ремонт высотки требуется 171,5 миллиона рублей. ФКР готов потратить 64,5 миллиона. Остальные попросил в мэрии, но там отказали — бюджет и так дефицитный. Жильцам дома предложили повышение взносов за капремонт.
Сейчас жильцы платят по минимуму: около 14 рублей за квадратный метр. Остающиеся 107 миллионов предлагается покрыть дополнительными взносами в 31,34 рубля за квадрат. Собственники жилья пока обсуждают это предложение.
Комментаторы GOROD48 тоже не пришли к единому мнению, за чей счет ремонтировать фасад.
«Если жильцы знают, что такое происходит, зачем машины ставить близко к дому, и надо же установить предупреждающие таблички, включите голову», — предложил Санчо.
«А если на голову упадёт? Как в подъезд заходить. Какие таблички, не несите бред», — ответила Елена.
«Пока голову кому-нибудь не пробьет следующий прилет, ремонт не сделают, а ведь все знают про этот камнепад», — заявил От туда.
«А почему собственно из наших налогов должны ремонтировать фасад этой многоэтажки? Там есть собственники квартир, вот пусть и платят за свой фасад», — считает Ель Сибирская.
«Жильцы купили дом, они сами не участвовали в ремонте наружном, если б это было, как выше писали, частный дом, то хозяин сам решил бы, какой кирпич на облицовку и на какой раствор! А здесь что построили, то построили. И не надо говорить, могли бы здесь не покупать квартиру, такая покупка не туфли! Не все даже такую могут осилить! Есть акты сдачи домов, и их принимают при таком качестве, потому что строила депутат, и на доходы живет припеваючи, а вы скидывайтесь — жильцы по 30 млн на кирпич, зашибись теория!» — возмутилась м.
«А строившая дом компания «Жилстройторг», которую возглавляла депутат горсовета Светлана Бессонова, не несёт никакой ответственности? А почему так, депутат не хочет пояснить липчанам свою непричастность? Мы вот скрепя сердце платим годами за этот грядущий капремонт, а его без нашего ведома отодвигают всё дальше, уже капремонт нашего дома постройки 1981 перенесли на 2040 год. А на перечисленные нами деньги предлагают чинить брак чужой работы в доме 2010 года постройки? Это как?!» — переживает гость.
Главным тренером московского «Спартака», правда, с приставкой и. о., стал бывший игрок «Металлурга» 47-летний Вадим Романов.
В Липецке новый руководитель топовой команды был недолго. В 1999 году уроженец подмосковного Егорьевска и спартаковский воспитанник провел за «Металлург» 18 матчей в первой лиге и забил два гола.
Сегодня ночью, завтра утром и днем в Липецке ожидается туман, и от +8 до +10 градусов. Такая температура близка к рекордным значениям. 13 ноября 1927 года в Липецке было +13 градусов.
И обратите внимание, спасатели распространили памятку о том, как действовать при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться в самых неожиданных местах.
«Нельзя трогать, передвигать или вскрывать предмет, пользоваться рядом мобильным телефоном, подпускать к находке детей и других людей. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, сообщить о находке по номерам 102 или 112 в полицию и экстренные службы или по номеру 101 пожарным и спасателям. Также следует предупредить окружающих и дождаться прибытия специалистов. Объясните ребенку: нельзя поднимать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки, деньги. Научите сразу сообщать взрослым о любой подозрительной находке Выучите вместе номер 112».
Напоминание сделано после трагедии в Подмосковье, где 9-летний мальчик поднял свернутую десятирублевую купюру, которая взорвалась у него в руках. Мальчик лишился пальцев.
