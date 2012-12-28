Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»

Сегодня, 12 ноября, найдена ельчанка, которая набросилась на водителя автобуса, с дома на проспекте Победы кусок кирпича упал на автомобиль, и бывшего игрока футбольного клуба «Металлург» назначили главным тренером «Спартака».