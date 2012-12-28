В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
«В связи с недавними трагическими событиями в Подмосковье напоминаем о критически важных правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Нельзя трогать, передвигать или вскрывать предмет, пользоваться рядом мобильным телефоном, подпускать к находке детей и других людей. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, cообщить о находке по номерам 102 или 112 в полицию и экстренные службы или по номеру 101 пожарным и спасателям. Также следует предупредить окружающих и дождаться прибытия специалистов. Объясните ребенку: нельзя поднимать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки, деньги. Научите сразу сообщать взрослым о любой подозрительной находке Выучите вместе номер 112», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Липчанам напоминают: опасные предметы могут быть где угодно: это общественный транспорт, подъезды и дворы, торговые центры, детские площадки, образовательные учреждения. Внешне обычная вещь (сумка, игрушка, коробка) может быть опасной.
