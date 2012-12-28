Все новости
Происшествия
535
32 минуты назад
2

Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок

ГУ МЧС России по Липецкой области распространило памятку для детей и родителей о том, как действовать при обнаружении бесхозных предметов. Причина — трагедия на детской площадке в Красногорске Московской области. Там 9-летний мальчик  остался без части пальцев после того, как поднял свёрнутую десятирублёвую купюру: в свёртке была взрывчатка — тротил с металлическими поражающими элементами. Раненому мальчику провели шестичасовую операцию и сейчас он лечится в Детском центре имени Л.М. Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство ребёнка.

«В связи с недавними трагическими событиями в Подмосковье напоминаем о критически важных правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Нельзя трогать, передвигать или вскрывать предмет, пользоваться рядом мобильным телефоном, подпускать к находке детей и других людей. Нужно немедленно отойти на безопасное расстояние, cообщить о находке по номерам 102 или 112 в полицию и экстренные службы или по номеру 101 пожарным и спасателям. Также следует предупредить окружающих и дождаться прибытия специалистов. Объясните ребенку: нельзя поднимать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки, деньги. Научите сразу сообщать взрослым о любой подозрительной находке Выучите вместе номер 112», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.

Липчанам напоминают: опасные предметы могут быть где угодно: это общественный транспорт, подъезды и дворы, торговые центры, детские площадки, образовательные учреждения. Внешне обычная вещь (сумка, игрушка, коробка) может быть опасной.
подозрительный предмет
0
0
2
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Из 80.
1 минуту назад
Раньше это называлось АВГАНСКИЙ СЮРПРИЗ.
Ответить
Очевидец
8 минут назад
Дожили. Чем дальше, тем хуже.
Ответить
