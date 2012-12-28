Все новости
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
На улице Катукова лопнул изношенный водопровод
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Женщина пострадала в столкновении легковушки с «КамАЗом»
Происшествия
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
В Ельце пассажирка набросилась на водителя автобуса
Происшествия
«Форд» вылетел на клумбу у ТЦ «Малибу»
Происшествия
Полицейские установили личность буйной ельчанки
Происшествия
78-летняя липчанка согласилась на проверку денег по номерам и лишилась 280 тысяч рублей
Происшествия
На проспекте Победы «Джили Манджеро» побило кусками осыпающегося облицовочного кирпича
Общество
Главным тренером московского «Спартака» стал бывший игрок «Металлурга»
Спорт
Большая ветка оборвала провод и упала на дорогу
Общество
На буйного посетителя елецкой поликлиники составлен протокол о мелком хулиганстве
Происшествия
25-летний липчанин прокурил чужие две тысячи рублей и может сесть на шесть лет
Происшествия
20-летний липчанин промышлял кражами
Происшествия
Происшествия
492
сегодня, 12:34
2

На буйного посетителя елецкой поликлиники составлен протокол о мелком хулиганстве

Мужчина оскорблял пациентов, пинал табурет и сломал стойку.

На 28-летнего мужчину, который 10 ноября устроил дебош в поликлинике №2 Ельца составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В минувший понедельник в поликлинике №2 мужчина оскорблял пациентов, пинал табурет, и сломал стойку регистрации пациентов. 

«Я тебе голову отобью. Всю. Клянусь. Тебя больше не узнают. Будешь голосить потом», — угрожал он одному из пациентов.

Утихомирил его также пациент поликлиники, бывший охранник ЧОП. Он и вызвал полицию.

  
Комментарии (2)

Георгий
19 минут назад
И мы его понимаем.
Ответить
я
сегодня, 12:42
Это который пациент ЧОП, у которого надпись охрана?
Ответить
