Происшествия
сегодня, 12:34
На буйного посетителя елецкой поликлиники составлен протокол о мелком хулиганстве
Мужчина оскорблял пациентов, пинал табурет и сломал стойку.
В минувший понедельник в поликлинике №2 мужчина оскорблял пациентов, пинал табурет, и сломал стойку регистрации пациентов.
«Я тебе голову отобью. Всю. Клянусь. Тебя больше не узнают. Будешь голосить потом», — угрожал он одному из пациентов.
Утихомирил его также пациент поликлиники, бывший охранник ЧОП. Он и вызвал полицию.
Комментарии (2)