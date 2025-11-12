Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
55 минут назад
Авария на улице Катукова устранена: «РВК-Липецк» сообщил о подаче воды
Заменены пять метров водопровода.
«Водоснабжение потребителей восстановлено», — сообщила компания.
Труба лопнула во время подачи воды после ремонта на другом ее участке. Аварию устраняли 12 рабочих при помощи шести единиц техники. Работа осложнялась периодическим подтоплением котлована и размытием грунта.
