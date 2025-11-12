Все новости
Общество
440
55 минут назад
3

Авария на улице Катукова устранена: «РВК-Липецк» сообщил о подаче воды

Заменены пять метров водопровода.

Ночью «РВК-Липецк» завершил аварийные работы на улице Катукова, замены пять метров поврежденной трубы. 

«Водоснабжение потребителей восстановлено», — сообщила компания.

photo_2025-11-12_08-04-38 (2).jpg+2025-11-12-08.14.35+niz.jpg

photo_2025-11-12_08-04-38 (3).jpg+2025-11-12-08.14.35+niz.jpg

Труба лопнула во время подачи воды после ремонта на другом ее участке. Аварию устраняли 12 рабочих при помощи шести единиц техники. Работа осложнялась периодическим подтоплением котлована и размытием грунта. 

коммунальная авария
отключения
0
0
2
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
37 минут назад
Это хорошо, спасибо,что устранили аварию,только беда в том,что это не последняя,трубы изношены,а те которые ставят в замен по качеству вызывают большое сомнение, остаётся только надеяться на лучшее.
Ответить
Иван
19 минут назад
Н какой беды нет , мы вам введем утильсбор на гнилые трубы
Ответить
Р
43 минуты назад
Какое достижение 5 метров трубы поменяли. Итоги 25 лет успехов
Ответить
