сегодня, 17:26
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 11 ноября жители семи улиц временно останутся без холодной воды, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество:
- в Липецке — в домах №№ 1а, 7а, 39а, 45д по улице Зои Космодемьянской, №№ 5, 5а по улице Инженерной, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж по Осеннему проезду, № 95 по улице Карбышева, на улице Бородинской, по Базовому проезду.
- в Сселках — в домах №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат улицы 1 Мая, 300-летия флота России, адмирала Апраксина, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческую, Ленина, Лесную, Набережную, Провинциальную, Пушкина, Советскую, Учительскую.
Также в этот период останутся без света садоводчества «Цементник», «Венера», «Тракторостроитель-2», «Трубник» и дом № 42 в садоводчестве «Весна».
С 14:00 до 19:00 не будет электричества в домах № 6 по улице 30 лет Октября, № 24 по улице Гагарина.
