Пять БПЛА уничтожены ночью над Липецкой областью
Происшествия
В баре на Опытной станции 41-летний липчанин изрезал двоих посетителей
Происшествия
Из-за котёнка женщина попала в больницу с ожогами 30% тела
Здоровье
Грязь вместо газона: пастбище «ГАЗелей» образовалось в 27-м микрорайоне
Общество
Пострадавшая при пожаре в Грязинском районе 43-летняя женщина умерла
Происшествия
В Липецк пришёл грипп
Здоровье
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
У двери подъезда заметили лису
Общество
В Липецке сработали сирены: существует угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липчане перечислили в негосударственные пенсионные фонды более трёх миллиардов рублей
Экономика
В Липецке продлен маршрут электробуса №10
Общество
Липецкая область оказалась на 51 месте в зарплатном рейтинге регионов России
Экономика
У липчанки сломался холодильник из-за необъяснимых скачков напряжения
Общество
25-летний липчанин хотел получить заказное письмо и лишился 635 тысяч рублей
Происшествия
В конкурсе фирменных персонажей региона победил Липыч
Общество
Почему мозаичный подземный переход у Нижнего парка уже «заплакал» — выяснит подрядчик
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Циклон с юга принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На каскадном фонтане у Соборной площади начали монтировать «Морской бриз»
Общество
SMS-сообщение обошлось банку в 300 тысяч рублей
Общество
Общество
902
сегодня, 17:26
1

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 11 ноября жители семи улиц временно останутся без холодной воды, предупредили в «РВК-Липецк». 
=

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество: 

- в Липецке — в домах №№ 1а, 7а, 39а, 45д по улице Зои Космодемьянской, №№ 5, 5а по улице Инженерной, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж по Осеннему проезду, № 95 по улице Карбышева, на улице Бородинской, по Базовому проезду. 

- в Сселках — в домах №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат улицы 1 Мая, 300-летия флота России, адмирала Апраксина, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческую, Ленина, Лесную, Набережную, Провинциальную, Пушкина, Советскую, Учительскую.

Также в этот период останутся без света садоводчества «Цементник», «Венера», «Тракторостроитель-2», «Трубник» и дом № 42 в садоводчестве «Весна». 
С 14:00 до 19:00 не будет электричества в домах № 6 по улице 30 лет Октября, № 24 по улице Гагарина. 

отключения
0
0
4
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Светлана
14 минут назад
Просто класс
Ответить
