На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 11 ноября жители семи улиц временно останутся без холодной воды, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество:- в Липецке — в домах №№ 1а, 7а, 39а, 45д по улице Зои Космодемьянской, №№ 5, 5а по улице Инженерной, №№ 1а, 1б, 1в, 1г, 1ж по Осеннему проезду, № 95 по улице Карбышева, на улице Бородинской, по Базовому проезду.- в Сселках — в домах №№ 4, 44 по улице Грибной, также обесточат улицы 1 Мая, 300-летия флота России, адмирала Апраксина, Гагарина, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческую, Ленина, Лесную, Набережную, Провинциальную, Пушкина, Советскую, Учительскую.Также в этот период останутся без света садоводчества «Цементник», «Венера», «Тракторостроитель-2», «Трубник» и дом № 42 в садоводчестве «Весна».С 14:00 до 19:00 не будет электричества в домах № 6 по улице 30 лет Октября, № 24 по улице Гагарина.