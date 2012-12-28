В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку

Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Происшествия
сегодня, 16:37
Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: 6 ноября в одном из сёл Краснинского района 68-летнюю женщину насмерть придавило деревом. Пенсионерка помогала собирать ветки соседу, который опиливал деревья и старую поросль возле своего участка. Неожиданно ствол дерева упал на женщину и придавил её насмерть. При этом сосед успел выкрикнуть: «Уйди, уйди», но пенсионерку это предупреждение не спасло.
«Одно из деревьев упало на женщину, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму, в результате которой последняя скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Санкция вменяемой мужчине статьи — до двух лет лишения свободы.
Напомним, за эту осень это уже второй трагический случай при опиловке деревьев. 17 октября в селе Заречное Тербунского района 68-летний мужчина опиливал деревья на своём участке и упал со стремянки. Пенсионера доставили в больницу, где он в тот же день умер от полученных травм.
