Происшествия
сегодня, 16:37
2

В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку

Женщина умерла от закрытой черепно-мозговой травмы.

Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Краснинского района, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности во время опиловки деревьев.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: 6 ноября в одном из сёл Краснинского района 68-летнюю женщину насмерть придавило деревом. Пенсионерка помогала собирать ветки соседу, который опиливал деревья и старую поросль возле своего участка. Неожиданно ствол дерева упал на женщину и придавил её насмерть. При этом сосед успел выкрикнуть: «Уйди, уйди», но пенсионерку это предупреждение не спасло.

«Одно из деревьев упало на женщину, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму, в результате которой последняя скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Санкция вменяемой мужчине статьи — до двух лет лишения свободы.

Напомним, за эту осень это уже второй трагический случай при опиловке деревьев. 17 октября в селе Заречное Тербунского района 68-летний мужчина опиливал деревья на своём участке и упал со стремянки. Пенсионера доставили в больницу, где он в тот же день умер от полученных травм.
дерево
опиловка
Комментарии (2)

Как гость
Разве
11 минут назад
Сосед желал смерти женщине?Это трагический случай к сожалению может произойти с любым человеком.
Ответить
Бабка Первая
22 минуты назад
Обоих жалко.
Ответить
