Происшествия
283
14 минут назад
1

68-летнюю женщину насмерть придавило деревом

Проводится доследственная проверка.

6 ноября в одном из сёл Краснинского района 68-летнюю женщину насмерть придавило деревом. Пенсионерка помогала 69-летнему соседу, который опиливал деревья и старую поросль возле своего участка. Неожиданно ствол дерева упал на женщину и придавил её насмерть. При этом сосед успел выкрикнуть: «Уйди, уйди», но пенсионерку это предупреждение не спасло.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Липецкой области начал доследственную проверку по гибели женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

За эту осень это уже второй трагический случай при опиловке деревьев. 17 октября в селе Заречное Тербунского района 68-летний мужчина опиливал деревья на своём участке и упал со стремянки. Мужчину доставили в больницу, где он в тот же день умер от полученных травм.
несчастный случай
труп
0
2
1
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
8 минут назад
Светлая память, соболезнования родным. Как жаль.
Ответить
