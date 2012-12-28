Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
14 минут назад
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Проводится доследственная проверка.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Елецкий межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Липецкой области начал доследственную проверку по гибели женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
За эту осень это уже второй трагический случай при опиловке деревьев. 17 октября в селе Заречное Тербунского района 68-летний мужчина опиливал деревья на своём участке и упал со стремянки. Мужчину доставили в больницу, где он в тот же день умер от полученных травм.
