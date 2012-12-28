Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

Температура будет заметно теплее обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем юго-западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.