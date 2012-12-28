Все новости
Погода в Липецке
297
сегодня, 17:08
3

Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

Температура будет заметно теплее обычного.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на северо-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 6-8 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью западный, слабый, 3-8 м/сек, днем юго-западный, усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +6 до +11.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +8 до +10 градусов.

День 9 ноября стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1999 году – 16 градусов мороза.
погода
5
0
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
9 минут назад
А я думаю осень сдвинется на следующие три месяца с плавным переходом в весну.Надоели мне морозы,зипуны и малахаи и зимняя резина на неездящем запорожце и пять лопат и лыжи!!!
Ответить
Да уж
45 минут назад
А говорили, что будет похолодание в ноябре . аж до пяти градусов мороза
Ответить
Лора
51 минуту назад
Я думаю, зима будет постоянно сдвигаться и сдвигаться, в лучшем случае придёт в феврале.
Ответить
