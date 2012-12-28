Общество
сегодня, 08:05
Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
Не один беспилотник до региона не долетел.
Ни один БПЛА до Липецкой области не долетел.
По данным Минобороны в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
36 – над территорией Ростовской области,
10 – над территорией Брянской области,
9 – над территорией Курской области,
8 – над территорией Волгоградской области,
5 – над территорией Белгородской области,
5 – над территорией Республики Крым,
3 – над территорией Саратовской области,
1 – над территорией Воронежской области,
1 – над территорией Смоленской области,
1 – над территорией Орловской области.
