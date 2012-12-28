Все новости
Общество
163
сегодня, 08:05

Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности

Не один беспилотник до региона не долетел.

С 22.39 часов 7 ноября и до 08.03 8 ноября в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы.
Ни один БПЛА до Липецкой области не долетел.

По данным Минобороны в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

36 – над территорией Ростовской области,
10 – над территорией Брянской области,
9 – над территорией Курской области,
8 – над территорией Волгоградской области,
5 – над территорией Белгородской области,
5 – над территорией Республики Крым,
3 – над территорией Саратовской области,
1 – над территорией Воронежской области,
1 – над территорией Смоленской области,
1 – над территорией Орловской области.

желтый уровень
отбой
0
0
0
1
1

