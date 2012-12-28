Всю минувшую ночь в Липецкой области действовал режим воздушной опасности

Не один беспилотник до региона не долетел.

С 22.39 часов 7 ноября и до 08.03 8 ноября в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы.Ни один БПЛА до Липецкой области не долетел.По данным Минобороны в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:36 – над территорией Ростовской области,10 – над территорией Брянской области,9 – над территорией Курской области,8 – над территорией Волгоградской области,5 – над территорией Белгородской области,5 – над территорией Республики Крым,3 – над территорией Саратовской области,1 – над территорией Воронежской области,1 – над территорией Смоленской области,1 – над территорией Орловской области.