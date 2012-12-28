Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей

В ТСЖ введена процедура банкротства.

5 ноября Арбитражный суд Липецкой области ввел в ТСЖ «Развитие» процедуру банкротства — наблюдение.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось АО «РИР Энерго», которому ТСЖ задолжало 3,9 миллиона рублей по договорам ресурсоснабжения.

Добавим, что ТСЖ «Развитие» обслуживает всего дом — № 137А по улице Свердлова в Ельце.