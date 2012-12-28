Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Товарищество собственников жилья задолжало энергетикам 3,9 миллиона рублей
В ТСЖ введена процедура банкротства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось АО «РИР Энерго», которому ТСЖ задолжало 3,9 миллиона рублей по договорам ресурсоснабжения.
Добавим, что ТСЖ «Развитие» обслуживает всего дом — № 137А по улице Свердлова в Ельце.
