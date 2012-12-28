Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
В Липецкой области сокращались промышленное производство и строительство и росли оборот розничной торговли и общепита
Происшествия
39 минут назад
Женщина-водитель пострадала в двойной аварии на проспекте Мира
После оказания медицинской помощи ее отпустили.
Напомним, вчера на пересечении проспекта Мира и улицы Парковой «Лада Гранта» столкнулась с «Хендаем»под управлением 38-летней женщины, после чего врезалась в стоящий «Митсубиси». Аварию записалакамера наблюдения.
5 ноября автоинспекторы зарегистрировали еще 19 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
