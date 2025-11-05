«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке

Три автомобиля столкнулись в Липецке на проспекте Мира. Машины серьезно повреждены, водители не пострадали.



Как рассказал GOROD48 водитель автомобиля «Хендай», он двигался в сторону площади Мира на зеленый сигнал светофора, когда с улицы Парковой выехала «Лада Гранта». Машины столкнулись, а следом «Лада» с тамбовскими номерами врезалась в припаркованный «Митсубиси Аутлендер», этот удар был так силен, что кроссовер выехал на тротуар.Водители автомобилей остались целы. Движение по проспекту Мира затруднено.