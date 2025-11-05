Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
сегодня, 13:57
«Гранта» с тамбовскими номерами разворотила две машины на проспекте Мира в Липецке
Три автомобиля столкнулись в Липецке на проспекте Мира. Машины серьезно повреждены, водители не пострадали.
Водители автомобилей остались целы. Движение по проспекту Мира затруднено.
