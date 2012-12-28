Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
Пропавший ещё 12 октября 36-летний липчанин умер в реанимации от черепно-мозговой травмы
36-летний житель Лебедянского района взял у 22-летнего парня в долг почти 300 тысяч рублей и не отдал
Происшествия
1434
сегодня, 15:26
10
Двойное столкновение на проспекте Мира записала камера наблюдения
Водитель «Хендая» рассказал GOROD48, что двигался на зеленый сигнал светофора, когда с Парковой выехала «Лада Гранта».
В ДТП, напомним, никто не пострадал.
0
2
4
0
3
Комментарии (10)