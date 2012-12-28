«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
39 минут назад
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
И вы можете его поддержать «лайком».
Липецкую область в конкурсе представляет Александр Ярыгин — капитан полиции Долгоруковского отделения полиции МО МВД России «Тербунский».
Его стаж работы участковым — уже более 14 лет. А в органы внутренних дел Александр Ярыгин пришёл осенью 2009 года сразу после окончания Липецкого филиала Воронежского института МВД. Сначала служил помощником участкового, а в октябре 2011-м года был назначен участковым.
Административный участок Ярыгина — это центр Долгоруковского района, село Долгоруково, в котором проживают 6 000 человек.
— Самое главное в работе участкового — терпение и выносливость! А когда помогаешь людям — добро тебе и возвращается с лихвой! — Говорит полицейский.
Чтобы поддержать нашего народного участкового, нужно перейти на сайт УМВД России по Липецкой области и нажать кнопку «Проголосовать». В открывшемся окне найти кандидата от Липецкой области. Для этого в поисковой строке можно вбить слова «Липецкая область», «Дмитрий Ярыгин» или пролистать список вручную. После этого нужно просто поставить «лайк», нажав на сердечко рядом с фотографией Дмитрия Ярыгина. Авторизоваться можно при помощи Яндекс ID или «ВКонтакте».
Проголосовать можно всего один раз и только за одного участника конкурса.
Обновление счета принятых голосов идет ежедневно в 12:00. Голосование продлится до 10 ноября — Дня сотрудника органов внутренних дел России.
