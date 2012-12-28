Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
19-летние подруги пять месяцев обманывали Wildberries
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
Два БПЛА сбиты над Липецкой областью
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
Читать все
«Школа №77. Хотели позаниматься на спортивной площадке. Бах! Территория закрыта»
Общество
4 ноября липчан угостят на Городище
Общество
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Общество
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали мопед
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Происшествия
Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»
Общество
Неизвестный мужчина погиб на грязинской трассе
Происшествия
2 и 4 ноября поликлиники работать не будут
Здоровье
Читать все
Общество
275
39 минут назад

Липецкий полицейский — в финале Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»

И вы можете его поддержать «лайком».

Сегодня начался финальный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».

Липецкую область в конкурсе представляет Александр Ярыгин — капитан полиции Долгоруковского отделения полиции МО МВД России «Тербунский».

Его стаж работы участковым — уже более 14 лет. А в органы внутренних дел Александр Ярыгин пришёл осенью 2009 года сразу после окончания Липецкого филиала Воронежского института МВД. Сначала служил помощником участкового, а в октябре 2011-м года был назначен участковым.

Административный участок Ярыгина — это центр Долгоруковского района, село Долгоруково, в котором проживают 6 000 человек.

— Самое главное в работе участкового — терпение и выносливость! А когда помогаешь людям — добро тебе и возвращается с лихвой! — Говорит полицейский.

Чтобы поддержать нашего народного участкового, нужно перейти на  сайт УМВД России по Липецкой области и нажать кнопку «Проголосовать». В открывшемся окне найти кандидата от Липецкой области. Для этого в поисковой строке можно вбить слова «Липецкая область», «Дмитрий Ярыгин» или пролистать список вручную. После этого нужно просто поставить «лайк», нажав на сердечко рядом с фотографией Дмитрия Ярыгина. Авторизоваться можно при помощи Яндекс ID или «ВКонтакте».

Проголосовать можно всего один раз и только за одного участника конкурса.

Обновление счета принятых голосов идет ежедневно в 12:00. Голосование продлится до 10 ноября — Дня сотрудника органов внутренних дел России.
народный участковый
конкурс
5
0
0
4
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить