На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
В России
33
32 минуты назад
В 2025 году число исполнительных производств выросло на 7,2 млн рублей
Число исполнительных производств по долгам в 2025 году выросло почти на 7,2 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал в интервью «Известиям» в преддверии Дня судебного пристава глава ФССП Дмитрий Аристов.
Самая большая часть — взыскание долгов в пользу кредитных организаций. Они составляют порядка 27% от общего количества исполнительных производств.
«Около 26% — это штрафы, которые суды и уполномоченные органы наложили за административные правонарушения. Более 11% — задолженность по жилищно-коммунальным услугам и в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Еще около 6% — взыскания налоговой задолженности», — добавил Дмитрий Аристов.
0
0
0
0
0
Комментарии