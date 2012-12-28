В 2025 году число исполнительных производств выросло на 7,2 млн рублей

Число исполнительных производств по долгам в 2025 году выросло почти на 7,2 млн по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал в интервью «Известиям» в преддверии Дня судебного пристава глава ФССП Дмитрий Аристов.



«За девять месяцев 2025 года в органах принудительного исполнения находилось более 113 млн исполнительных производств. Это на 7,2 млн больше, чем за девять месяцев прошлого года и на 5,6 больше, чем в 2023 году. И мы ежегодно наблюдаем тенденцию роста», — отметил он.Самая большая часть — взыскание долгов в пользу кредитных организаций. Они составляют порядка 27% от общего количества исполнительных производств.«Около 26% — это штрафы, которые суды и уполномоченные органы наложили за административные правонарушения. Более 11% — задолженность по жилищно-коммунальным услугам и в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Еще около 6% — взыскания налоговой задолженности», — добавил Дмитрий Аристов.