Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
Машина «скорой помощи» столкнулась на елецкой трассе с лосем
Происшествия
«У нас до сих пор нет отопления!»
Общество
Ещё один сотрудник УФСИН предстанет перед судом
Происшествия
В Липецкой области снизились цены на бензин
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Общество
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
В поле нашли труп
Происшествия
Читать все
«Уже неделю нет отопления и горячей воды»
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В поле нашли труп
Происшествия
Прислали на помощь: переведенный в липецкий магазин астраханец украл со склада iPhone
Происшествия
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Общество
Липецкого сыча спасают в Мичуринске
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
Сегодня в 17:00 открывается движение по улице Плеханова
Общество
Погрузиться в физику и сдать ЕГЭ на высокий балл школьникам поможет НЛМК
НЛМК Live
Игра для интеллектуалов: на НЛМК стартовали «Металлургические вечера»
НЛМК Live
Читать все
Общество
416
сегодня, 13:43
4

Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области

Пять сотен змей и ящериц, прибывших из Европы, осмотрели надзорные органы.

На минувшей неделе в Липецкую область из Чехии доставили крупную партию экзотических пресмыкающихся — 500 особей. Среди них королевские питоны, полозы, бородатые агамы и другие животные, сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Специалисты Россельхознадзора вместе с сотрудниками региональной ветеринарной службы провели осмотр животных и проверили все сопроводительные документы. Перевозка осуществлялась на специальном транспорте с соблюдением всех ветеринарных норм, предусмотренных для ввоза цирковых и зоопарковых животных в Россию.

Сейчас рептилии находятся на карантине — он организован на специальной площадке предприятия-получателя. Затем животные попадут в зоомагазины.

В июле этого года липецкий предприниматель  доставил из Чехии на Урал 354 змеи общим весом 105 килограммов. Среди них были 350 королевских питонов и 4 береговые гоферовые змеи.
карантин
рептилии
1
0
4
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Любитель жидкости N1
7 минут назад
Лучше бы из Чехии привезли вкусного пива.
Ответить
Нннннннн
17 минут назад
Своих змей полно, хоть отбавляй
Ответить
Макс
50 минут назад
Они не санкционные?
Ответить
911
50 минут назад
Один змей обманул еву, с тех пор каждый человек познал зло и страдания.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить