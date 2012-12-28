На зарезервированных под строительство трамвайной ветки участках улицы Стаханова меняют асфальт
Партия экзотических рептилий из Чехии прошла карантин в Липецкой области
Пять сотен змей и ящериц, прибывших из Европы, осмотрели надзорные органы.
Специалисты Россельхознадзора вместе с сотрудниками региональной ветеринарной службы провели осмотр животных и проверили все сопроводительные документы. Перевозка осуществлялась на специальном транспорте с соблюдением всех ветеринарных норм, предусмотренных для ввоза цирковых и зоопарковых животных в Россию.
Сейчас рептилии находятся на карантине — он организован на специальной площадке предприятия-получателя. Затем животные попадут в зоомагазины.
В июле этого года липецкий предприниматель доставил из Чехии на Урал 354 змеи общим весом 105 килограммов. Среди них были 350 королевских питонов и 4 береговые гоферовые змеи.
