С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»

Липчанка хотела заработать на бирже и по совету неизвестного помощника перевела деньги на «безопасный счёт».

Прокуратура Липецкого района обратилась в суд с иском в защиту прав 69-летней пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников. Деньги она перевела на банковский счет, принадлежащий жителю Иркутска. Теперь в суд по месту жительства получателя направлен иск взыскании с него суммы неосновательного обогащения.«69-летняя пенсионерка под влиянием обмана со стороны неизвестного мужчины, обещавшего ей заработок на бирже, перевела по его совету более миллиона рублей на «безопасный» расчетный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.