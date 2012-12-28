Все новости
Двое водителей погибли в страшной аварии на тамбовской трассе
Происшествия
В Липецке сбили девушку, перебегавшую дорогу в темноте
Происшествия
Беспилотник сбит ночью над областью
Происшествия
Красный уровень опасности объявлен и в Липецке
Происшествия
«На кладбище творится беспредел: его изуродовали свиньи!»
Происшествия
«Какая из этих машин уйдет под землю первой?»
Общество
Мужчина погиб в горящем гараже
Происшествия
Сегодня в Липецке: какие улицы перекроют днём, поднимут ли зарплату учителям и врачам
Общество
Серийный аферист с сайта объявлений задержан в Липецке
Происшествия
«В подвале поселились черви»
Общество
Дорожники попытаются убрать «вечную лужу» с улицы Парковой
Общество
Липчане самостоятельно открыли детскую площадку в Нижнем парке
Общество
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»
Происшествия
Лишённый прав пьяный мотоциклист улетел в кювет
Происшествия
Действия экс-начальника отдела управления ветеринарии квалифицированы следствием по двум статьям Уголовного кодекса
Происшествия
Сотрудник колонии организовал в исправительном учреждении производство оружия
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В число лучших водителей НЛМК впервые попала женщина
НЛМК Live
На улице Депутатской топит бар и магазин
Общество
Депутат Ольга Митрохина поздравила ветерана войны и труда с 98-летием
Общество
С жителя Иркутска требуют миллион, который липецкая пенсионерка перевела на «безопасный счёт»

Липчанка хотела заработать на бирже и по совету неизвестного помощника перевела деньги на «безопасный счёт».

Прокуратура Липецкого района обратилась в суд с иском в защиту прав 69-летней пенсионерки, пострадавшей от действий мошенников. Деньги она перевела на банковский счет, принадлежащий жителю Иркутска. Теперь в суд по месту жительства получателя направлен иск взыскании с него суммы неосновательного обогащения.

«69-летняя пенсионерка под влиянием обмана со стороны неизвестного мужчины, обещавшего ей заработок на бирже, перевела по его совету более миллиона рублей на «безопасный» расчетный счет. По данному факту возбуждено уголовное дело части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Комментарии (4)

Сначала новые
Вот
30 минут назад
Ни чуть таких не жалко
Житель
31 минуту назад
Шёл 3990 год, липчанка перевела на безопасный счёт... И через 1000 лет будут те, кто нет поймёт что самый безопасный счёт - он твой!!!
Трейдер
45 минут назад
Неужели так трудно осознать, что для торговли на настоящей бирже нужна регистрация на бирже, процент отчислений бирже и налоговая нагрузка. Всё остальное - это развод для лохов, которых надо наказывать по всем законам.
Ох
48 минут назад
Уж эти предприимчивые пенсионерки....
