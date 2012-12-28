Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Компания оштрафована более чем на полмиллиона рублей за взятку.
«Директор ООО, осуществляющего деятельность по торговле мясом и мясными продуктами, передал должностному лицу управления ветеринарии Липецкой области 340 тысяч рублей за оказание содействия в покупке крупного рогатого скота без проведения лечебно-профилактических и санитарных мероприятий и за общее покровительство», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Уголовное дело в отношении высокопоставленного теперь уже экс-сотрудника управления ветеринарии о получении взятки в крупном размере рассматривает суд. В отношении взяткодателя также ведется расследование по уголовному делу.
По данным GOROD48, в получении взятки обвиняется бывший начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков.
