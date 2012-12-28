Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Происшествия
2220
вчера, 17:27
9

«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме

Компания оштрафована более чем на полмиллиона рублей за взятку.

По постановлению прокуратуры в Липецкой области на 510 тысяч рублей ООО «Деликатес» — по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

«Директор ООО, осуществляющего деятельность по торговле мясом и мясными продуктами, передал должностному лицу управления ветеринарии Липецкой области 340 тысяч рублей за оказание содействия в покупке крупного рогатого скота без проведения лечебно-профилактических и санитарных мероприятий и за общее покровительство», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Уголовное дело в отношении высокопоставленного теперь уже экс-сотрудника управления ветеринарии о получении взятки в крупном размере рассматривает суд. В отношении взяткодателя также ведется расследование по уголовному делу.

По данным GOROD48, в получении взятки обвиняется бывший начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы управления ветеринарии Липецкой области Анатолий Фальков.
Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
как всегда
вчера, 23:37
небольшие штрафы,отобъет на работе.это же наши.
Ответить
Эксперт
вчера, 22:16
В такой истории штраф минимум должен составлять 5 000 000 рублей. Вы что не уважаете наше здоровье.
Ответить
Светлана
вчера, 21:16
Не ужели только узнали
Ответить
Бабуля
вчера, 19:42
Еще Петр Первый говорил:"Грешен запрос, а подача - наипаче!" То есть - тем более!
Ответить
Депутат
вчера, 18:28
Самые честные люди в стране - это синоптики, они никогда не врут, а главное не берут взяток. Им просто не предлагают, ну не за что.
Ответить
А ещё
вчера, 22:22
Кристально честные - сотрудники статистических подразделений всех уровней !
Ответить
Алоизий
вчера, 19:55
Это вы просто плохо знаете их работу...
Ответить
САИ
вчера, 18:21
А потом это мясо оказывается на рынке!
Ответить
Интересно
вчера, 17:53
У кого в итоге наказание окажется жёстче?
Ответить
