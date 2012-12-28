Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Данцев не комментирует слухи о закрытии «Знамени Труда», Фролов будет разбираться в причинах неудач
Ламповый стадион, «живой памятник» российского футбола и разорванный в клочья состав «Металлурга»
Спорт
236
сегодня, 18:55
Елизавета Петлякова: «На пьедестале почёта в наушниках слушала гимн России»
Наша спортсменка о пока единственном российском "золоте" в Нови-Саде.
Напомним, что воспитанница клуба «Богатырь» и тренера Сергея Яковлева, ныне продолжающая карьеру в Санкт-Петербурге, в сербском Нови-Саде на пути к финалу одержала 4 победы. К слову, одна из поверженных противниц американка Изабелла Мир – дочь Фрэнка Мира, бывшего чемпиона UFC.
А финал против китаянки Юкьи Рао продлился около минуты, после чего Петлякова положила соперницу на лопатки – «туше» т.е. чистая победа.
- С нетерпением ждала начала финала. Просто руки чесались! Пока шла вся эта церемония – выход, представление, хотелось поскорее взяться за дело. Мне тренер сказал: пока соперница ничего не понимает, пока руки ещё сухие, сделай приём «мельницу» (бросок через спину, прим.). Я его и сделала, что принесло мне победу.
По словам Петляковой, к мировой вершине она стремилась много лет, но полностью осуществить мечту не смогла. Ведь российские борцы выступают под нейтральным флагом Объединенного мира борьбы (UWW).
- А я мечтала стоять на пьедестале, под российским флагом, слушать гимн своей страны, - говорит Петлякова. – Поэтому на церемонии тайком в наушниках включила гимн России.
Юкьи Рао получила «серебряную» медаль, а две «бронзы» достались Пулкит Пулкит из Индии, которую Петлякова победила в полуфинале, и украинке Олександре Рыбак. На церемонии награждения украинская спортсменка стояла на пьедестале вместе со всеми.
А вот от традиционного фотографирования призёров Рыбак отказалась из-за присутствия россиянки Петляковой.
В целом первенство мира U-23 не приносит много радости отечественным поклонникам борьбы. «Золото» Петляковой – пока единственное в нашей команде. У девушек помимо медали Лизы всего два «серебра», благодаря Алине Шевченко из Егорьевска Московской области (68 кг) и Валерии Трифоновой из Красноярска (до 76 кг). «Классики» взяли одно «серебро» и три «бронзы», сейчас остались лишь схватки в отдельных весовых категориях по вольной борьбе.
Фото Международной федерации спортивной борьбы
1
0
0
4
0
Комментарии