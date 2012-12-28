Елизавета Петлякова: «На пьедестале почёта в наушниках слушала гимн России»

Наша спортсменка о пока единственном российском "золоте" в Нови-Саде.

- С нетерпением ждала начала финала. Просто руки чесались! Пока шла вся эта церемония – выход, представление, хотелось поскорее взяться за дело. Мне тренер сказал: пока соперница ничего не понимает, пока руки ещё сухие, сделай приём «мельницу» (бросок через спину, прим.). Я его и сделала, что принесло мне победу.









А вот от традиционного фотографирования призёров Рыбак отказалась из-за присутствия россиянки Петляковой.









В целом первенство мира U-23 не приносит много радости отечественным поклонникам борьбы. «Золото» Петляковой – пока единственное в нашей команде. У девушек помимо медали Лизы всего два «серебра», благодаря Алине Шевченко из Егорьевска Московской области (68 кг) и Валерии Трифоновой из Красноярска (до 76 кг). «Классики» взяли одно «серебро» и три «бронзы», сейчас остались лишь схватки в отдельных весовых категориях по вольной борьбе.





Фото Международной федерации спортивной борьбы