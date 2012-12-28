1868 девятиклассников сегодня сдают обществознание

Это один из самых популярных предметов по выбору.

Около 3 тысяч одиннадцатиклассников сегодня сдают ЕГЭ по физике и обществознанию.Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Липецкой области, ЕГЭ по физике выбрали для сдачи 943 выпускника, по обществознанию – 1868 участников экзамена.Традиционно обществознание - один из самых популярных предметов. Организовано 26 пунктов проведения экзаменов. Результаты станут известны не позднее 25 июня.Продолжительность экзамена по обществознанию составляет 3 часа 30 минут и включает 25 заданий. Экзамен по физике длится 3 часа 55 минут. За это время нужно решить 26 заданий. Допускается использование линейки для построения графиков и схем, а также непрограммируемого калькулятора.