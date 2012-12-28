18-летний данковчанин решил подработать закладчиком

У него изъяли более 17 граммов N-метилэфедрона.

В Данкове на два месяца арестовали 18-летнего парня, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).При досмотре в дежурной части в одежде данковчанина полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом. А при обыске квартиры, где жил молодой человек, обнаружили 24 пакетика с остатками вещества белого цвета, приспособление для курения, пустые пакеты для фасовки и изоляционные материалы.«Подозреваемый признался, что в упаковках находилось наркотическое средство. В начале мая в мессенджере он нашёл предложение о заработке —забирать партии наркотиков, расфасовывать и расскладывать по тайникам. Согласившись на условия, молодой человек забрал закладку, но не удержался и употребил часть. N-метилэфедрон массой свыше 17 граммов в него изъяли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.