Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жителей поселка под Липецком поставили перед фактом: сносите заборы или платите
Общество
Конфликт из-за велосипеда и табуретки закончился трагически: избитый мужчина умер
Происшествия
В Добром после падения беспилотника загорелся жилой дом
Происшествия
БПЛА перехвачены ночью над Липецкой областью
Происшествия
23-летняя липчанка ломилась в кафе на Бехтеева и разбила стеклянную дверь
Происшествия
Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, побоище в Задонске и опасные ссылки
Общество
Мужчина попал под «Чери» на улице Меркулова
Происшествия
В заказнике задержали рыбака с четырьмя сетями
Происшествия
В Ельце сгорел автобус «Хендай»
Происшествия
19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
Читать все
В Добром после падения беспилотника загорелся жилой дом
Происшествия
Школьники области участвуют во всероссийской игре «Победа»
Общество
Липецкая вечЁрка: перехваченные БПЛА, побоище в Задонске и опасные ссылки
Общество
Деньги данковского пенсионера требуют с шести владельцев счетов
Происшествия
В Липецкой области жара: до +34
Погода в Липецке
1868 девятиклассников сегодня сдают обществознание
Общество
18-летний данковчанин решил подработать закладчиком
Происшествия
В Липецке снова воют сирены
Происшествия
На улице Поселковой отключат холодную воду
Общество
Областной Совет: «Парламентарии помогут отремонтировать кровлю дома семье участника СВО»
Общество
Читать все
Происшествия
157
55 минут назад

18-летний данковчанин решил подработать закладчиком

У него изъяли более 17 граммов N-метилэфедрона.

В Данкове на два месяца арестовали 18-летнего парня, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков (по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

При досмотре в дежурной части в одежде данковчанина полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом. А при обыске квартиры, где жил молодой человек, обнаружили 24 пакетика с остатками вещества белого цвета, приспособление для курения, пустые пакеты для фасовки и изоляционные материалы.

59E2083C-0AB9-4905-8D25-B4A17FACD37F.webp

«Подозреваемый признался, что в упаковках находилось наркотическое средство. В начале мая в мессенджере он нашёл предложение о заработке —забирать партии наркотиков, расфасовывать и расскладывать по тайникам. Согласившись на условия, молодой человек забрал закладку, но не удержался и употребил часть. N-метилэфедрон массой свыше 17 граммов в него изъяли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
наркотики
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить