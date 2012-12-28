19-летний администратор канала в мессенджере сдавал в аренду мошенникам телефонные номера
Происшествия
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55 минут назад
18-летний данковчанин решил подработать закладчиком
У него изъяли более 17 граммов N-метилэфедрона.
При досмотре в дежурной части в одежде данковчанина полицейские обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом. А при обыске квартиры, где жил молодой человек, обнаружили 24 пакетика с остатками вещества белого цвета, приспособление для курения, пустые пакеты для фасовки и изоляционные материалы.
«Подозреваемый признался, что в упаковках находилось наркотическое средство. В начале мая в мессенджере он нашёл предложение о заработке —забирать партии наркотиков, расфасовывать и расскладывать по тайникам. Согласившись на условия, молодой человек забрал закладку, но не удержался и употребил часть. N-метилэфедрон массой свыше 17 граммов в него изъяли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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