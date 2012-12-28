Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
523
сегодня, 15:07
3
Закрытых контейнерных площадок в Липецке нет: ключи от них предлагают мошенники
Старая схема снова в действии.
«Региональный оператор не планирует строительство закрытых мест накопления отходов. Сотрудники не связываются с жителями и не запрашивают коды из смс-сообщений», — рассказали в «ЭкоПроме».
Напомним, подобная схема опробована в Липецке семь месяцев назад, когда для получения кода от аккаунта «Госуслуг» мошенники начали рассказывать о закрытых мусорных площадках.
0
1
0
0
3
Комментарии (3)