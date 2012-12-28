Крик души: третий день в квартире льётся вода с потолка

В высотке на улице Зои Космодемьянской затопило квартиру верхнего этажа.

В редакцию GOROD48 обратилась Наталия Л. из дома №4А по улице Зои Космодемьянской. Третий день в её квартире на 14-м этаже льётся вода с потолка.— Льётся с потолка в ванной, кухне, коридоре. Вызываю аварийку — говорят, заявка принята. Третий день мы с ведрами по всей квартире вычерпываем воду! Я живу на 14-м этаже, над квартирой — технический этаж. Доступа на него у меня нет. Ключи в ЖЭКе, но они не открывают дверь! Я ходила к начальнику управляющей компании, он сказал: «Отдай мне 400 тысяч — те, что ваш дом мне должен, тогда я буду что-то делать», — рассказала GOROD48 Наталья Л.Дом обслуживает управляющая компания ООО «Центр коммунального обслуживания». Как рассказали GOROD48 в УК, заявка от жильцов квартиры принята в пятницу, 10 апреля. Но в выходные управляющая компания не работала. Сегодня в дом уже направили кровельщика.