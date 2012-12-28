Липецк — на 58 месте в рейтинге по доходности вложений в недвижимость

Липецк оказался на 58 месте рейтинга российских городов по доходности инвестиций в недвижимость — об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Так, среднегодовая реальная доходность вложений с учетом сдачи площадей в аренду составляет в Липецке 3,4%. Без этого учета доходность вовсе оказалась отрицательной (-0,4%).Для ранжирования городов эксперты РИА Новости рассчитали доходность в среднем за три года (2023-2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.В целом по России среднегодовая реальная доходность (за вычетом инфляции) вложений в недвижимость в крупнейших городах в последние три года превышала 6%. Лидером стал Абакан, где в 2023-2025 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. На втором месте Оренбург (+20,2%), на третьей строчке оказался Челябинск (+16,4%). В аутсайдеры попали Калининград, где реальная доходность инвестиций в типовую недвижимость за три года оказалась отрицательной — минус 2,9%, Якутск (-2,1%).