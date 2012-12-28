Женщине из затапливаемой квартиры предложили потерпеть ещё дня два
Но сотрудники УК почистили ливнёвку.
— Дня два-три придётся подождать, пока всё не стечёт. Почистили ливнёвку. Теперь пока всё не пропитается, так и будет течь день-два, — зафиксированы слова работников УК на видео.
Вода с потолка в квартире №195 льётся с 10 апреля. Затоплены ванная, кухня, коридор. По всей квартире расставлены вёдра и тазики.
— В квартире всё залито, страшно свет включать! — Возмущается владелица жилья.
Как сообщили GOROD48 в управляющей компании ООО «Центр коммунального обслуживания», заявка женщины пока не выполнена и остаётся открытой. Рабочие почистили ливнёвку — но проблема не решена.
