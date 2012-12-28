803
сегодня, 14:05
8

Женщине из затапливаемой квартиры предложили потерпеть ещё дня два

Но сотрудники УК почистили ливнёвку.

Сегодня утром мы рассказали о трехдневном потопе в квартире последнего, 14-го этажа,  дома на Зои Космодемьянской, 4А. После нашей публикации на техническом этаже высотки побывали представители УК ООО «Центр коммунального обслуживания» и владелице квартиры предложили потерпеть ещё дня два.

— Дня два-три придётся подождать, пока всё не стечёт. Почистили ливнёвку. Теперь пока всё не пропитается, так и будет течь день-два, — зафиксированы слова работников УК на видео.

Вода с потолка в квартире №195 льётся с 10 апреля. Затоплены ванная, кухня, коридор. По всей квартире расставлены вёдра и тазики.

— В квартире всё залито, страшно свет включать! — Возмущается владелица жилья.



Как сообщили GOROD48 в управляющей компании ООО «Центр коммунального обслуживания», заявка женщины пока не выполнена и остаётся открытой. Рабочие почистили ливнёвку — но проблема не решена.  

Комментарии (8)

Гость
24 минуты назад
Почему чердачное помещение находится в таком состоянии банки не понятно с чем, коробки и прочие захламление? Может всё-таки наведоватся МЧСи УК выписать штраф за захламление чердачного помещения где ключь имеет только они от входной двери.
Гость
47 минут назад
Нарвалась УК на иск по нарушению прав потребителей. Еще и штраф и неустойка. Пострадавшей необходимо срочно вызывать УК и представителя департамента ЖКХ плюс еще кого-то на составление акта о залитии с указанием ущерба и причины его появления.
гость
54 минуты назад
Крыша у него есть явно. Было бы по другому, так бы не отвечал.
Надо переждать
54 минуты назад
Два дня и очередные дожди...
знающий
сегодня, 14:35
Внутрь дома работники УК годами не заходят, не то, что на чердак слазить, посмотреть и своевременно решить проблему. Не за один день дыра в крыше появляется. За содержание жилья берут астрономические деньги, но НИЧЕГО не делается ни в одном доме, кроме тех, где проживают сами работники. Но чаще всего они живут в собственных котеджах.
гость
сегодня, 14:31
Министру ЖКХ это видео отправьте и в СК.
Гость
сегодня, 14:28
Вот что делать этой женщине, квартира хорошая , ремонт, мебель, техника, ламинат, все прахом
Мама не горюй
сегодня, 14:28
Спасибо хоть г48 беспокоится о людях , а те кто обязаны это делать не несут совсем ответственности за свои действия
