656
сегодня, 14:17
3

Бывший депутат горсовета отремонтирует школу на Опытной

Денег на ремонт выделено немного: их хватит на замену инженерных сетей и кровли.

Заключён контракт на последний в этом году школьный ремонт: ООО «Стройотдел» должно привести в порядок школу №14 на Боевом проезде.

Начальную цену контракта управление строительства Липецка установило в 38,8 млн рублей — сумму, вдвое меньшую, чем мэрия выделяла на ремонты других школ в прошлом году. В смету вошли лишь обновление инженерных коммуникаций здания 1978 года постройки и его кровлю.

Вместе с ООО «Стройотдел» бывшего депутата Липецкого горсовета Александра Кофанова за заказ боролись еще две строительные компании. В итоге победитель торгов должен начать ремонт 1 июня, а сдать объект заказчику — к 1 октября. «Стройотдел» имеет опыт подобных работ: например, компания достраивала инженерно-технологическую школу № 27 на улице 50 лет НЛМК и только с МКУ «Управление строительства Липецка» заключило 13 контрактов на 1,5 млрд рублей.

Этой весной капитальные ремонты начались в школах №№ 14, 16, 21, 37, 41, 48, 50, 55, 64, 66 и 77. Продолжается начатое еще осенью обновление школ: №№ 40, 49, 51, 72, которое должно завершиться в августе. С просрочкой в пять месяцев, в мае, должно закончиться обновление самой старой городской школы, 4-й. 1 ноября подрядчики должны начать ремонты еще в трех школах: №№ 7, 42, 70 с обязательствами сдать объекты к 31 августа 2027 года.
Комментарии (3)

18 минут назад
А он что на свои деньги будет ремонтировать? Так в заголовке вроде бы написано. Нужно правильно оформлять заголовок.
Ответить
Кузя
23 минуты назад
Да как всегда ремонт потом вырастет в цене в два раза . Проходили уже.
Ответить
житель
31 минуту назад
35 лет россии.должны от таких денег в городе стоять новые школы,а не фааантаны,не цумы и другая бездарность.
Ответить
