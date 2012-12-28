32-летнюю сотрудницу сельхозпредприятия обвиняют в присвоении миллионов

Делопроизводитель брала деньги на почтовые отправления и отчитывалась чеками на большую сумму.

В Задонском округе 32-летняя сотрудница сельскохозяйственного предприятия подозревается в присвоении 4,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере».«По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года делопроизводителю приходилось брать под отчет деньги предприятия для отправки почтовых отправлений. При составлении авансовых отчетов подозреваемая предоставляла товарные чеки на сумму, превышающую оказанные услуги», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Преступление выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России «Задонский». Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.