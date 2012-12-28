Клещ может стоить медикам 83 тысячи рублей
С липецкого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики требуют 83 тысячи рублей за фото клеща.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 83 тысячи рублей оценили нарушение исключительных прав на фотографию «Клещ в пробирке». Она была размещена на сайте Центра медпрофилактики. Автором снимка является фотограф Дмитрий Мельников, который передал исключительные права на фото в доверительное управление компании «Ю1».
«Воронежская фирма указывает, что использование фотографии происходило без согласия правообладателя, без указания имени автора и без выплаты вознаграждения. Досудебная претензия осталась без удовлетворения, в связи с чем ООО «Ю1» обратилось в суд», — добавляют в суде.
