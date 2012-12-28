570
50 минут назад
1

Клещ может стоить медикам 83 тысячи рублей

С липецкого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики требуют 83 тысячи рублей за фото клеща.

Воронежская фирма ООО «Ю1» требует с липецкого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики 83 тысячи рублей за фото клеща. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Липецкой области.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в 83 тысячи рублей оценили нарушение исключительных прав на фотографию «Клещ в пробирке». Она была размещена на сайте Центра медпрофилактики. Автором снимка является фотограф Дмитрий Мельников, который передал исключительные права на фото в доверительное управление компании «Ю1».

«Воронежская фирма указывает, что использование фотографии происходило без согласия правообладателя, без указания имени автора и без выплаты вознаграждения. Досудебная претензия осталась без удовлетворения, в связи с чем ООО «Ю1» обратилось в суд», — добавляют в суде.
авторские права
2
0
3
0
2

Время бесчестных людей.Как можно за фото требовать деньги,просто уже читать ничего не хочется...
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
