Ельчанка передала 2,9 миллиона рублей незнакомому человеку прямо на улице

А жительница Санкт-Петербурга уговорила мать из Ельца перевести мошенникам более миллиона рублей.

ОМВД России по городу Ельцу рассказало подробности трёх интересных случаев мошенничества: на 4 080 000 рублей, 1 135 000 рублей и 428 880 рублей.46-летнюю ельчанку мошенники обманули на четыре миллиона рублей. Ещё 12 сентября ей позвонил мужчина, который представился «сотрудником ФСБ» Орловым.Орлов сообщил женщине, что мошенники перевели с ее счета 700 000 рублей человеку в другую страну. Теперь ельчанку подозревают в пособничестве в совершении особо тяжкого преступления, и скоро нагрянет полиция с обыском и конфискацией. Поэтому если есть у нее дома деньги, то срочно их нужно спасать и передать «внештатному сотруднику ФСБ», при этом женщина не должна на него смотреть.Ельчанка взяла 2 900 000 рублей и передала их незнакомому человеку прямо на улице.Через несколько дней женщине позвонили из «Центробанка» и сказали, что мошенники оформили на ее имя кредит. Чтобы его не выдали, ей нужно самой оформить кредит на эту же сумму. Ельчанка оформила кредит на 1 180 000 рублей и перевела деньги на «безопасный счет» пятью операциями в банкомате. Через несколько дней женщине опять позвонили и потребовали денег. И только тогда она поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Всего ельчанка лишилась 4 080 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Другой ельчанке (ей 44 года) ещё 1 октября позвонила живущая в Санкт-Петербурге 24-летняя дочь и попросила перевести миллион рублей, сказав при этом «Мам, не задавай лишних вопросов, просто переведи деньги, потом все объясню!».Женщина пошла на поводу у дочери и отправила ей миллион. Спустя пять дней — 6 октября дочь опять позвонила матери и сообщила подробности: ей позвонил мужчина, представившийся «сотрудником Центробанка» Артёмом Новиковым. Новиков ошарашил: мошенники взломали аккаунт на портале «Госуслуги» и завладели электронной подписью девушки, а так же личными данными её матери.Чтобы злоумышленники не получили доступ к сбережениям матери, все деньги нужно было срочно перевести на «безопасный» счет. Для этого также нужно проверить свой кредитный потенциал по ссылке, которую прислал «сотрудник Центробанка», взять кредит на сумму 1 135 000 рублей и перенаправить деньги на «безопасный» счет. Ельчанка подала заявку в банк на оформление кредита, но ей одобрили только 810 000 рублей. Оставшуюся сумму женщина заняла у знакомых. А после помощью «приложения Центробанка», указанного Новиковым, перевела через банкомат 1 135 000 рублей на неизвестный ей счёт.Позже ельчанке и ее дочери стали опять поступать предложения о займе денег. Женщина начала подозревать обман, но дочь твердо стояла на том, что нужно верить «сотруднику Центробанка», который обещал 20 октября вернуть все деньги.Но 20 октября деньги не поступили. По заявлению 44-летней ельчанки возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 1 135 000 рублей по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Это в Липецкой области, а дочь будет писать заявление о мошенничестве на миллион в Санкт-Петербурге, так как она переводила деньги там.А 37-летняя ельчанка лишилась более 400 000 рублей, пытаясь получить дополнительный заработок, суть которого заключалась в покупке и последующей продаже товара в интернет-магазине и получении процентов от продажи процентов в виде вознаграждения.

Женщину добавили в группу в мессенджере, где ей присылали ссылки на товар, по которым она должна была переходить и покупать его, а потом вновь продавать, но по более высокой стоимости. Ей даже пришёл заработок.

Сначала жительница Ельца купила товар на 19 000 рублей, потом два раза на 125 000 рублей. Но когда она перестала получать проценты с продажи и обратилась к своему менеджеру, ей ответили, что деньги заморожены, и нужно вложить еще 159 880 рублей.

Ельчанка перевела деньги, но счета по-прежнему «были заморожены». А потом и прервалась связь с персональным менеджером. Всего ельчанка лишилась 428 880 рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество».