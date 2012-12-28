71-летний пенсионер хотел купить баню-бочку, но нарвался на мошенника

Мужчина лишился 191 000 рублей.

22 октября в полицию обратился 71-летний липчанин, который хотел купить баню-бочку и перевёл продавцу-мошеннику 191 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вчера зарегистрированы еще два подобных мошенничества. В Грязях 19-летнего парня обманули на 80 000 рублей при покупке кроссовок. Товар он ждал целый месяц, а потом пришёл в полицию. А 29-летний липчанин заплатил 40 000 рублей за несостоявшийся ремонт автомобиля.Дважды мошенники обманывали жителей области под предлогом спасения сбережений: 26-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт»150 000 рублей, 114 000 рублей лишилась 45-летняя жительница Добринского района. Женщине сообщили, что её счетами распоряжаются украинцы, и чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужно срочно принять рекомендованные меры.