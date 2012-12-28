Все новости
Происшествия
888
сегодня, 10:40
5

71-летний пенсионер хотел купить баню-бочку, но нарвался на мошенника

Мужчина лишился 191 000 рублей.

22 октября в полицию обратился 71-летний липчанин, который хотел купить баню-бочку и перевёл продавцу-мошеннику 191 000 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вчера зарегистрированы еще два подобных мошенничества.  В Грязях 19-летнего парня обманули на 80 000 рублей при покупке кроссовок. Товар он ждал целый месяц, а потом пришёл в полицию. А 29-летний липчанин заплатил 40 000 рублей за несостоявшийся ремонт автомобиля.
 
Дважды мошенники обманывали жителей области под предлогом спасения сбережений: 26-летняя липчанка отправила на «безопасный счёт»150 000 рублей, 114 000 рублей лишилась 45-летняя жительница Добринского района. Женщине сообщили, что её счетами распоряжаются украинцы, и чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужно срочно принять рекомендованные меры.

мошенничество
0
0
2
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Павел
сегодня, 12:52
Возомнил себя Диогеном что ли?
Ответить
Да ну!
сегодня, 11:12
80000!За кроссовки!19 летний парень!
Ответить
Сергей Б
сегодня, 11:33
Есть такие кроссовки, популярные. Они около ста стоят. Видимо, решил, что нашёл дешевле. Покупают такие. Я не сторонник. Ношу за 50, вполне себе хорошие. Но парень, видимо, понты включил.
Ответить
Гоголь Н.В.
сегодня, 13:42
Есть такие кроссовки, популярные. Они около ста стоят. Видимо, решил, что нашёл дешевле. Покупают такие. Я не сторонник. Ношу за 50, вполне себе хорошие. Но парень, видимо, понты включил. Мне и в кроссовках за 3000 не плохо
Ответить
Ну...
сегодня, 14:41
Мне и в кроссовках за 3000 не плохо Ну, кому как. Средняя цена нормальных правильно указана выше. Но это средняя.
Ответить
