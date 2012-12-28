Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
50 минут назад
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Камеры уличного видеонаблюдения не помогли - они тоже сгорели.
В сентябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить знакомому, с которые у него был конфликт. Злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью веранду приятеля и поднёс спичку. GOROD48 писал об этой истории.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, результате возгорания были повреждены строительные конструкции и отделочные материалы, автомобиль «Датсун Он-До», полностью выгорели велосипед, мотоблок, мебель, газовая плита, две уличные камеры видеонаблюдения и многое другое. Общая сумму ушерба составила 1,3 миллиона рублей.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. По ч.2 ст. 167 УК РФ грязинцу грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
