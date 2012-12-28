Все новости
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Общество
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
Туман ожидается в Липецкой области
Общество
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку
Общество
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности объявлен для Данковского района
Общество
Отменен объявленный ранее красный уровень в нескольких районах Липецкой области
Происшествия
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Происшествия
325
50 минут назад

Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого

Камеры уличного видеонаблюдения не помогли - они тоже сгорели.

В Грязях завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества.

В сентябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить знакомому, с которые у него был конфликт. Злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью веранду приятеля и поднёс спичку. GOROD48 писал об этой истории

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, результате возгорания были повреждены строительные конструкции и отделочные материалы, автомобиль «Датсун Он-До», полностью выгорели велосипед, мотоблок, мебель, газовая плита, две уличные камеры видеонаблюдения и многое другое. Общая сумму ушерба составила 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. По ч.2 ст. 167 УК РФ грязинцу грозит до 5 лет лишения свободы. 

й1.jpg

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
Поджог
уничтожение имущества
уголовное дело
