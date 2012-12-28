Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого

Камеры уличного видеонаблюдения не помогли - они тоже сгорели.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, результате возгорания были повреждены строительные конструкции и отделочные материалы, автомобиль «Датсун Он-До», полностью выгорели велосипед, мотоблок, мебель, газовая плита, две уличные камеры видеонаблюдения и многое другое. Общая сумму ушерба составила 1,3 миллиона рублей.





Уголовное дело передано в суд для рассмотрения. По ч.2 ст. 167 УК РФ грязинцу грозит до 5 лет лишения свободы.







