В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Общество
323
сегодня, 13:21
1
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Подачу холодной воды также приостановили сегодня, 18 октября потребителям части двух прилегающих к микрорайону улиц. Причиной неудобств стали внеплановые работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Работы продлятся до их завершения, подвоз воды будет организован по заявкам.
0
0
1
2
2
Комментарии (1)