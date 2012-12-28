Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
В Липецкой области до +14
Погода в Липецке
Читать все
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Липецкая вечЁрка: судьба-злодейка, роды в торговом центре и громкая премьера
Общество
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
323
сегодня, 13:21
1

В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду

Подачу холодной воды также приостановили сегодня, 18 октября потребителям части двух прилегающих к микрорайону улиц. Причиной неудобств стали внеплановые работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

Без холодной воды остались дома №№ 43, 43а, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61в, 61д, 67, 71 по улице Московской, №№ 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110а по улице Космонавтов, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 17, 19, 20, 20в, 21, 21а, 22 в 9-м микрорайоне, №№ 1, 21 по улице Яна Фабрициуса, также жители частного сектора улиц Фабрициуса, Донецкой, Днепропетровской, Чернозёмной, Западной, Товарищеской, 40лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Пестеля, Макаренко, Рылеева, Загородной, Луговой.

Работы продлятся до их завершения, подвоз воды будет организован по заявкам.
отключение воды
0
0
1
2
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Молодцы
сегодня, 13:45
Сотрудники РАК даже в выходные работают!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить