В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду

Подачу холодной воды также приостановили сегодня, 18 октября потребителям части двух прилегающих к микрорайону улиц. Причиной неудобств стали внеплановые работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».