«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином

К чему клонил лже-сотрудник спецслужбы липчанин решил не интересоваться, почуяв неладное. Но в полиции сочли не лишним предупредить липчан о попытках мошенников обращаться к горожанам самыми разными способами.



Как рассказали в УМВД России по Липецкой области, в один из выходных дней в мессенджере Telegram липчанин получил сообщение от незнакомого номера. Собеседник, представившийся куратором кадровой службы с бывшего места работы мужчины, под предлогом участия сразу начал задавать странные вопросы. Он поинтересовался, поступали ли жителю областного центра ранее необычные предложения о сотрудничестве, в частности — рекомендации сообщать сведения о сотрудниках его прежней организации: паспортные данные, СНИЛС и прочее. По версии собеседника, произошла утечка персональных данных, и теперь злоумышленники сулят липчанам сотни тысяч рублей за такие «простейшие действия». Мужчина ответил отказом.Неизвестный тогда одобрил его решение и посоветовал продолжать игнорировать подобные контакты, а рассылки — блокировать. А для того, чтобы мужчина точно был осведомлен, как действовать при общении с мошенниками, ему было предложено в ближайшее время пообщаться с сотрудником ФСБ. Для убедительности ему назвали фамилию, имя и отчество сотрудника, а также направили приказ, на основании которого должна состояться беседа. Согласно внешне подлинному документу, заверенному печатью ведомства, такой разговор проводится с «целью повышения уровня информационной безопасности граждан».При этом общение должно было проходить исключительно в мессенджерах — якобы так спецслужбам удобнее из-за большого объема работы. Время и дату диалога собеседник не уточнил, велев просто «ждать».Спустя несколько часов липчанину пришло краткое видео от якобы сотрудника ФСБ. Услышав речь с акцентом, сильно напоминающим украинский, мужчина усомнился в достоверности происходящего и заблокировал обоих пользователей.В полиции предупредили, что мошенники могут притворяться кем угодно ради одной цели — похищения денег.«Не верьте всей информации, которая вам поступает. Даже если в сообщении к вам обратились по имени или указали другие сведения о вас – обязательно проверяйте личность отправителя. А также помните – сотрудники силовых ведомств используют только официальные каналы связи, а не мессенджеры!», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.



