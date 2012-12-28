7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
сегодня, 10:50
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
К чему клонил лже-сотрудник спецслужбы липчанин решил не интересоваться, почуяв неладное. Но в полиции сочли не лишним предупредить липчан о попытках мошенников обращаться к горожанам самыми разными способами.
Неизвестный тогда одобрил его решение и посоветовал продолжать игнорировать подобные контакты, а рассылки — блокировать. А для того, чтобы мужчина точно был осведомлен, как действовать при общении с мошенниками, ему было предложено в ближайшее время пообщаться с сотрудником ФСБ. Для убедительности ему назвали фамилию, имя и отчество сотрудника, а также направили приказ, на основании которого должна состояться беседа. Согласно внешне подлинному документу, заверенному печатью ведомства, такой разговор проводится с «целью повышения уровня информационной безопасности граждан».
При этом общение должно было проходить исключительно в мессенджерах — якобы так спецслужбам удобнее из-за большого объема работы. Время и дату диалога собеседник не уточнил, велев просто «ждать».
Спустя несколько часов липчанину пришло краткое видео от якобы сотрудника ФСБ. Услышав речь с акцентом, сильно напоминающим украинский, мужчина усомнился в достоверности происходящего и заблокировал обоих пользователей.
В полиции предупредили, что мошенники могут притворяться кем угодно ради одной цели — похищения денег.
«Не верьте всей информации, которая вам поступает. Даже если в сообщении к вам обратились по имени или указали другие сведения о вас – обязательно проверяйте личность отправителя. А также помните – сотрудники силовых ведомств используют только официальные каналы связи, а не мессенджеры!», — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
