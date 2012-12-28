16-летний данковчанин оставил чужой автомобиль без музыки
Подросток вскрыл багажник автомобиля и вынес оттуда всю акустику.
Молодой человек из багажника автомобиля «ВАЗ 211440», припаркованного на улице Льва Толстого в Данкове вытащил сабвуфер, два усилителя и две колонки. Тридцатилетний владелец, обнаружив пустой багажник, оценил причиненный ущерб в 12 тысяч рублей и обратился за помощью к стражам порядка.
Сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след несовершеннолетнего злоумышленника. Вся похищенная техника изъята и возвращена владельцу. Юному данковчанину грозит реальный срок: санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
