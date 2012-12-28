Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
251
сегодня, 09:01
2

Липчанин стал жертвой биржевых аферистов

Инвестиционные консультации обошлись 60-летнему мужчине в 1,8 миллиона рублей

В отдел полиции №8 обратился житель областного центра, который с конца прошлого года переводил деньги мошенникам под видом биржевых вложений.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, потерпевший познакомился в мессенджере с «куратором», убедившим его зарегистрироваться на онлайн-бирже и внести первую тысячу долларов. Чтобы рассеять сомнения, организаторы разрешили вывести 50 долларов — после этого доверие к схеме укрепилось.

Когда на виртуальном счету отобразилась прибыль более 65 тысяч долларов, мужчина попытался обналичить средства, но кошелек заблокировали. За разблокировку «куратор» потребовал оплатить страховку, затем «золотую страховку» — это не помогло. В поисках выхода потерпевший нашел в интернете юридическую фирму, которая также потребовала деньги, но результата не дала. После угроз со стороны псевдоюристов липчанин обратился в полицию.
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
20 минут назад
Халявы не бывает ! За все надо платить ! Такой большой а в сказки верит !
Ответить
ОГПУ
48 минут назад
А что в полицию обращаться, сам отдал, хотел на халяву срубить
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить