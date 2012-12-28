Липчанин стал жертвой биржевых аферистов

Инвестиционные консультации обошлись 60-летнему мужчине в 1,8 миллиона рублей

В отдел полиции №8 обратился житель областного центра, который с конца прошлого года переводил деньги мошенникам под видом биржевых вложений.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, потерпевший познакомился в мессенджере с «куратором», убедившим его зарегистрироваться на онлайн-бирже и внести первую тысячу долларов. Чтобы рассеять сомнения, организаторы разрешили вывести 50 долларов — после этого доверие к схеме укрепилось.Когда на виртуальном счету отобразилась прибыль более 65 тысяч долларов, мужчина попытался обналичить средства, но кошелек заблокировали. За разблокировку «куратор» потребовал оплатить страховку, затем «золотую страховку» — это не помогло. В поисках выхода потерпевший нашел в интернете юридическую фирму, которая также потребовала деньги, но результата не дала. После угроз со стороны псевдоюристов липчанин обратился в полицию.